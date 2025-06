Bergstadtfest in Freiberg: Drei Maßnahmen, die für mehr Sicherheit sorgen sollen

Straßensperren, Kontrollen an der Hauptbühne und Security: So will die Stadt ein unbeschwertes Fest für alle ermöglichen. Was Besucher und Bewohner beachten müssen.

Wenn es um Sicherheit geht, wird David Bojack ernst. „Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat die Stadt Freiberg tief erschüttert“, sagt er. Kein Wunder: Er ist der Veranstaltungsleiter des Bergstadtfestes, das vom 26. bis zum 29. Juni in Freiberg stattfinden wird. Damit alle Gäste ohne Bedenken feiern können, hat die... Wenn es um Sicherheit geht, wird David Bojack ernst. „Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat die Stadt Freiberg tief erschüttert“, sagt er. Kein Wunder: Er ist der Veranstaltungsleiter des Bergstadtfestes, das vom 26. bis zum 29. Juni in Freiberg stattfinden wird. Damit alle Gäste ohne Bedenken feiern können, hat die...