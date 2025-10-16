Bestseller-Autorin Sabine Ebert wird Gast der Freiberger Geschichtsstunde

Freiberg
Die Veranstalter der Freiberger Geschichtsstunde konnten eine besondere Referentin für den nächsten Vortrag im städtischen Festsaal am 22. Oktober gewinnen. Ihr Thema ist Otto der Reiche.
Zur nächsten Freiberger Geschichtsstunde am 22. Oktober wird um 19 Uhr im städtischen Festsaal eine besondere Referentin erwartet: die Bestseller-Autorin Sabine Ebert. Sie will über das Thema „900 Jahre: Otto der Reiche im Kontext seiner Zeit“ sprechen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Wie es im Vorfeld ihres Besuches heißt, hat...
