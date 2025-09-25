Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Besuch nach über 20 Jahren: Warum Felix noch einmal zum Kinderhaus Zethau im Erzgebirge zurückkehrt

Kita-Leiterin Andrea Schmieder und Felix, der bis 2003 den Kindergarten Zethau besuchte.
Kita-Leiterin Andrea Schmieder und Felix, der bis 2003 den Kindergarten Zethau besuchte. Bild: Wieland Josch
Kita-Leiterin Andrea Schmieder und Felix, der bis 2003 den Kindergarten Zethau besuchte.
Kita-Leiterin Andrea Schmieder und Felix, der bis 2003 den Kindergarten Zethau besuchte. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Besuch nach über 20 Jahren: Warum Felix noch einmal zum Kinderhaus Zethau im Erzgebirge zurückkehrt
Von Wieland Josch, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 40. Geburtstag des Zethauer Kindergartens war das erste „Rolli-Kind“ in seiner früheren Kita. Trotz Festlaune drücken sinkende Kinderzahlen. Doch es gibt Ideen, um die Zukunft zu sichern.

Felix ist ein wenig müde. „Er hat am Abend etwas länger ferngesehen“, sagt sein Vater lächelnd. „Da wurde es spät.“ Der guten Laune tut das aber keinen Abbruch. „Schlaf wird überbewertet“, sagt Felix und bleibt munter. Was auch ein wenig daran liegt, dass er nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in seiner Kita ist. Wobei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.06.2025
3 min.
Mulda: Zukunft des Kinderhauses „Ankerplatz“ in Zethau weiter ungewiss
Das Christliche Kinderhaus „Ankerplatz“ in Zethau ist innen und außen barrierefrei – und es gibt freie Plätze.
Die Kita in Zethau steht vor großen Herausforderungen. Stark gesunkene Kinderzahlen gefährden den Fortbestand. Eine Idee: Das Haus soll künftig auch als barrierefreies Familienzentrum dienen.
Heike Hubricht
13.06.2025
2 min.
Eltern besorgt: Kitas in Zethau und Mulda stehen vor Umbruch
Das Kinderhaus „Ankerplatz“ in Zethau organisierte 2024 einen Aktionstag Inklusion.
Wegen sinkender Kinderzahlen gibt es Veränderungen im Kinderhaus Zethau. Auch im Naturkindergarten Mulda sind Einschnitte vorgesehen. Was ist konkret geplant?
Heike Hubricht
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel