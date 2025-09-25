Besuch nach über 20 Jahren: Warum Felix noch einmal zum Kinderhaus Zethau im Erzgebirge zurückkehrt

Zum 40. Geburtstag des Zethauer Kindergartens war das erste „Rolli-Kind“ in seiner früheren Kita. Trotz Festlaune drücken sinkende Kinderzahlen. Doch es gibt Ideen, um die Zukunft zu sichern.

Felix ist ein wenig müde. „Er hat am Abend etwas länger ferngesehen“, sagt sein Vater lächelnd. „Da wurde es spät.“ Der guten Laune tut das aber keinen Abbruch. „Schlaf wird überbewertet“, sagt Felix und bleibt munter. Was auch ein wenig daran liegt, dass er nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in seiner Kita ist. Wobei...