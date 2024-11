Betrunkener demoliert in Freiberg sechs Autos

Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro aus. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Freiberg.

Ein offenbar betrunkener Mann hat am frühen Sonntagmorgen an der Unterhofstraße in Freiberg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 3.30 Uhr die Beamten alarmiert. Die Polizisten griffen unweit des Tatortes an der Unterhof-/Halsbrücker Straße einen 28-jährigen Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft auf, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,52 Promille.

Wie sich im Zuge der polizeilichen Maßnahme herausstellte, hatte der mutmaßliche Täter sechs Pkw beschädigt, indem er unter anderem die Front- und Heckscheiben einschlug. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (fp)