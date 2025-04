Bewegung hält fit: Das Motto wird an der Körner-Grundschule in Freiberg gelebt

Zum 15. Bewegungsfest waren mehr als 400 Teilnehmer in die Heubnerhalle gekommen.

Mehr als 400 Kinder, Eltern und Großeltern aus 12 Klassen und einer Vorbereitungsklasse haben am 15. Bewegungsfest an der Theodor-Körner-Grundschule in Freiberg teilgenommen. Unter dem Motto „Bewegung hält fit“ konnten sich die Teilnehmer in der Heubnerhalle an Stationen wie Zielwerfen und Balancieren ausprobieren. Unterstützt wurden die...