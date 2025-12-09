Bieberstein: Wie ist die Zwangsversteigerung gelaufen?

Im Amtsgericht Chemnitz sollten der Gasthof und Teile des Ritterguts in dem Reinsberger Ortsteil unter den Hammer kommen.

Findet sich für den Gasthof am Rittergut in Bieberstein bei Freiberg sowie große Teile des Ritterguts in dem Ortsteil der Gemeinde Reinsberg ein neuer Eigentümer? Diese Frage sollte bei einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht Chemnitz entschieden werden. Findet sich für den Gasthof am Rittergut in Bieberstein bei Freiberg sowie große Teile des Ritterguts in dem Ortsteil der Gemeinde Reinsberg ein neuer Eigentümer? Diese Frage sollte bei einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht Chemnitz entschieden werden.