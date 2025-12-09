Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Gasthof Bieberstein an der Alten Meißner Straße ist seit Jahren geschlossen.
Der Gasthof Bieberstein an der Alten Meißner Straße ist seit Jahren geschlossen. Bild: Steffen Jankowski
Der Gasthof Bieberstein an der Alten Meißner Straße ist seit Jahren geschlossen.
Der Gasthof Bieberstein an der Alten Meißner Straße ist seit Jahren geschlossen. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Bieberstein: Wie ist die Zwangsversteigerung gelaufen?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Amtsgericht Chemnitz sollten der Gasthof und Teile des Ritterguts in dem Reinsberger Ortsteil unter den Hammer kommen.

Findet sich für den Gasthof am Rittergut in Bieberstein bei Freiberg sowie große Teile des Ritterguts in dem Ortsteil der Gemeinde Reinsberg ein neuer Eigentümer? Diese Frage sollte bei einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht Chemnitz entschieden werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
20.10.2025
4 min.
Kultusminister in Neukirchen bei Freiberg: Fällt den Lehrern ihr Engagement auf die Füße?
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens war am Montag in der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen zu Gast.
Minister Conrad Clemens (CDU) hat in der Grundschule Zur Grabentour in Reinsberg bei Freiberg das Gespräch mit Eltern und Lehrern gesucht. Thema waren Lehrer-Abordnungen. Was hat die Runde gebracht?
Steffen Jankowski
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
25.11.2025
3 min.
Zwangsversteigerung in Chemnitz: Landgasthof und Teile des Ritterguts in Bieberstein bei Freiberg unter dem Hammer
Der Landgasthof in Bieberstein wird versteigert.
Am 1. Dezember werden Immobilien eines insolventen Unternehmers aus Rheinland-Pfalz versteigert. Die Gemeinde Reinsberg überlegte, mitzubieten. Wer wird am Ende zuschlagen?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel