Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schloss Augustusburg lädt zu einer Führung unter Taschenlampenlicht ein.
Schloss Augustusburg lädt zu einer Führung unter Taschenlampenlicht ein. Bild: Lutz Zimmermann/Schloss Augustusburg
Schloss Augustusburg lädt zu einer Führung unter Taschenlampenlicht ein.
Schloss Augustusburg lädt zu einer Führung unter Taschenlampenlicht ein. Bild: Lutz Zimmermann/Schloss Augustusburg
Freiberg
Bienen, Taschenlampen und Videos: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste von zwei Wochen Herbstferien hält nicht nur viel Programm für Kinder bereit. Auch für ältere Generationen ist während der Woche einiges geboten. Hier ein paar Vorschläge.

Es sind Herbstferien im Freistaat. Entsprechend ist der Veranstaltungskalender im Landkreis Mittelsachsen mit zahlreichen Programmen für jüngere Menschen bestückt. Aber nicht nur. Und wer sagt denn, dass Ferienaktivitäten nur für Schülerinnen und Schüler spannend sein sollen? Wir haben ein paar interessante Vorschläge zusammengestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
3 min.
Reisen mit 6 PS in Augustusburg: Der Galawagen ist ein Renner im neuen Kutschenmuseum
Sammlungsleiter Tonio Schulze am Galawagen des sächsischen Hofes, der von sechs Pferden gezogen wurde und ein Glanzstück im Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg ist.
Am Sonnabend eröffnet im Schloss Augustusburg das neue Kutschenmuseum. Hier können Besucher viel über das Reisen in vergangenen Zeiten erfahren - und erleben, wie sich das angefühlt hat.
Matthias Behrend
06.10.2025
4 min.
Magische Kristalle, Steckenpferd-Reiten und ruhelose Geister: 7 Tipps für bunte Herbstferien in Mittelsachsen
Terra Mineralia im Schloß Freudenstein in Freiberg hat viele Hingucker.
Von virtuellem Rundgang bis Gespensterjagd – das Freizeitangebot für Schüler in der ersten Ferienwoche ist vielfältig. Die „Freie Presse“ stellt Angebote in Mittelsachsen und der Region vor.
Rita Türpe
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
Mehr Artikel