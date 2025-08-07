Brand in alter Puppenfabrik Nossen: Entscheidung der Staatsanwaltschaft liegt vor

Freiberg
Mehrere Monate nach dem Großbrand in der leerstehenden ehemaligen Puppenfabrik in Nossen steht nun fest, wie die Staatsanwaltschaft Nossen den Fall der Brandstiftung bewertet.
Nach dem verheerenden Brand in der leerstehenden früheren Puppenfabrik Buschow & Beck in Nossen gibt es nun eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu dem Fall: Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.
