Die leerstehende ehemalige Puppenfabrik in Nossen brannte am 18. März 2025 lichterloh. Bild: Roland Halkasch
Die leerstehende ehemalige Puppenfabrik in Nossen brannte am 18. März 2025 lichterloh. Bild: Roland Halkasch
Freiberg
Brand in alter Puppenfabrik Nossen: Entscheidung der Staatsanwaltschaft liegt vor
Redakteur
Von Heike Hubricht
Mehrere Monate nach dem Großbrand in der leerstehenden ehemaligen Puppenfabrik in Nossen steht nun fest, wie die Staatsanwaltschaft Nossen den Fall der Brandstiftung bewertet.

Nach dem verheerenden Brand in der leerstehenden früheren Puppenfabrik Buschow & Beck in Nossen gibt es nun eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu dem Fall: Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.
