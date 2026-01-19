Bühnenball 2026 in Freiberg: Susanne Engelhardt sagt dem Publikum Lebewohl

Zwei Galaauftritte, ein Medley und viel Wehmut: Beim Bühnenball am 23. und 24. Januar in Freiberg steht Susanne Engelhardt ein letztes Mal im Mittelpunkt. Wie empfindet sie den Abschied?

Eine Träne im Knopfloch: Der Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters am Freitag und Samstag in Freiberg wird mehr sein als ein festlicher Termin. Denn Susanne Engelhardt verabschiedet sich an den beiden Abenden offiziell vom Publikum. In der Gala sind zwei Auftritte vorgesehen, darunter ein Medley mit Titeln, die viele Theaterfreunde mit der... Eine Träne im Knopfloch: Der Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters am Freitag und Samstag in Freiberg wird mehr sein als ein festlicher Termin. Denn Susanne Engelhardt verabschiedet sich an den beiden Abenden offiziell vom Publikum. In der Gala sind zwei Auftritte vorgesehen, darunter ein Medley mit Titeln, die viele Theaterfreunde mit der...