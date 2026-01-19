Bühnenball 2026 in Freiberg: Susanne Engelhardt sagt dem Publikum Lebewohl

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sängerin Susanne Engelhardt verabschiedet sich beim Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg vom Publikum.
Sängerin Susanne Engelhardt verabschiedet sich beim Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg vom Publikum. Bild: Eckardt Mildner
Der Hildegard-Knef Abend-mit Susanne Engelhardt (Foto) und Juschka Spitzer, hier im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg, war ein besonderes Erlebnis.
Der Hildegard-Knef Abend-mit Susanne Engelhardt (Foto) und Juschka Spitzer, hier im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg, war ein besonderes Erlebnis. Bild: Eckardt Mildner
Susanne Engelhardt beim Plätzchenbacken im Advent 2024 in ihrer Küche in Burkhardtswalde.
Susanne Engelhardt beim Plätzchenbacken im Advent 2024 in ihrer Küche in Burkhardtswalde. Bild: Heike Hubricht
Probe für den Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg: Susanne Engelhardt bei ihrem Medley.
Probe für den Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg: Susanne Engelhardt bei ihrem Medley. Bild: Eckardt Mildner
Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider und Yannik Gräf als Cliff überzeugen in der Inszenierung „Cabaret“ des Mittelsächsischen Theaters.
Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider und Yannik Gräf als Cliff überzeugen in der Inszenierung „Cabaret“ des Mittelsächsischen Theaters. Bild: Detlev Müller/Theater
Sängerin Susanne Engelhardt verabschiedet sich beim Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg vom Publikum.
Sängerin Susanne Engelhardt verabschiedet sich beim Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg vom Publikum. Bild: Eckardt Mildner
Der Hildegard-Knef Abend-mit Susanne Engelhardt (Foto) und Juschka Spitzer, hier im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg, war ein besonderes Erlebnis.
Der Hildegard-Knef Abend-mit Susanne Engelhardt (Foto) und Juschka Spitzer, hier im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg, war ein besonderes Erlebnis. Bild: Eckardt Mildner
Susanne Engelhardt beim Plätzchenbacken im Advent 2024 in ihrer Küche in Burkhardtswalde.
Susanne Engelhardt beim Plätzchenbacken im Advent 2024 in ihrer Küche in Burkhardtswalde. Bild: Heike Hubricht
Probe für den Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg: Susanne Engelhardt bei ihrem Medley.
Probe für den Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg: Susanne Engelhardt bei ihrem Medley. Bild: Eckardt Mildner
Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider und Yannik Gräf als Cliff überzeugen in der Inszenierung „Cabaret“ des Mittelsächsischen Theaters.
Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider und Yannik Gräf als Cliff überzeugen in der Inszenierung „Cabaret“ des Mittelsächsischen Theaters. Bild: Detlev Müller/Theater
Freiberg
Bühnenball 2026 in Freiberg: Susanne Engelhardt sagt dem Publikum Lebewohl
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Galaauftritte, ein Medley und viel Wehmut: Beim Bühnenball am 23. und 24. Januar in Freiberg steht Susanne Engelhardt ein letztes Mal im Mittelpunkt. Wie empfindet sie den Abschied?

Eine Träne im Knopfloch: Der Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters am Freitag und Samstag in Freiberg wird mehr sein als ein festlicher Termin. Denn Susanne Engelhardt verabschiedet sich an den beiden Abenden offiziell vom Publikum. In der Gala sind zwei Auftritte vorgesehen, darunter ein Medley mit Titeln, die viele Theaterfreunde mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
04.01.2026
5 min.
Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein
 7 Bilder
Abschied beim Bühnenball in Freiberg und Döbeln: Susanne Engelhardt, hier 2021 als Lola Blau in der gleichnamigen Inszenierung am hiesigen Theater, ist noch einmal zu erleben.
Ein Abschied im Scheinwerferlicht: Beim Hollywood-Bühnenball in Freiberg sagt Susanne Engelhardt dem Publikum Lebewohl. Danach warten Musketiere, Shakespeare, Puccini und die lustige Witwe.
Heike Hubricht
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
15.12.2025
2 min.
Hildegard Knefs unvergessliche Lieder erklingen in der Freiberger BiB
Am 16. und 17. Dezember sowie am 4. Januar wird das Leben der bekannten Diva noch einmal auf die Bühne gebracht.
Freie Presse
Mehr Artikel