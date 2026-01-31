„Sie war meine Theatermama“: Anna Burger über Mantel-Geste beim Bühnenball in Freiberg

Sängerin Anna Burger vom Mittelsächsischen Theater beim Gespräch im Foyer Rang 2 des Freiberger Theaters. Bild: Eckardt Mildner

Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg reichte Susanne Engelhardt ihren mit Kunstfell besetzten Mantel an Anna Burger weiter. Bild: Eckardt Mildner

Bühnenball des Mittelsächsischen Theater Freiberg am Freitagabend. Im Bild Susanne Engelhardt. Bild: Eckardt Mildner

Als Gast wirkte Anna Burger (r.) 2022 im Musical „Charley“ am Mittelsächsischen Theater in Freiberg mit. Bild: Janine Haupt

Überzeugend: Anna Burger als Mina Burray, hier mit Alexander Donesch als Graf Dracula, 2025 im Musical „Dracula“. Bild: Detlev Müller/Theater

In Kriebstein gab Anna Burger, hier mit Yannik Gräf, 2024 ihr Rollendebüt als Klärchen in der „Lustigen Witwe“. Bild: Heike Hubricht

Szene aus „Dr. Schiwago“ 2024 am Freiberger Theater: Im Lazarett treffen Lara (Anna Burger) und Schiwago (Alexander Donesch) zufällig wieder zusammen und freuen sich auf das ersehnte Ende des Krieges. Bild: Albrecht Holländer Artworks/Theater

Anna Burger 2025 am Freiberger Theater in „Cabaret“ als Sally. Im berühmten Kit-Kat-Klub erinnert ihre Performance Theaterkenner an Olympia aus „Hoffmanns Erzählungen“. Bild: Detlev Müller/Theater

Eine Sternstunde: Stefanie Metzler liest in „Die Päpstin“, 2024 am Freiberger Theater, als Wahrsagerin Johanna (Anna Burger) aus der Hand. Bild: Detlev Müller/Theater

Lia Burger – die Mutter von Anna Burger – und Frank Blees waren im Musical „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne Kriebstein zu erleben. Bild: Detlev Müller/Theater

Anna Burger und Fabian Vogt im Kurzprogramm „Titanic“ zum Bühnenball. Bild: Heike Hubricht