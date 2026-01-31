„Sie war meine Theatermama“: Anna Burger über Mantel-Geste beim Bühnenball in Freiberg

Freiberg
Beim Bühnenball des Freiberger Theaters wurde eine Mantel-Geste zum Symbol. Anna Burger berichtet, warum sie Susanne Engelhardt als prägende Kollegin erlebt hat – und welche Aufgaben vor ihr liegen.
Eine große Geste zum Bühnenball in Freiberg: Bei der Gala reichte Susanne Engelhardt ihren mit Kunstfell besetzten Mantel an Anna Burger weiter. „Das war wahnsinnig berührend und besonders für mich“, sagt Burger. „Als ich nach Freiberg kam, hat sie mich unterstützt, gute Ratschläge gegeben und mich in die Theaterfamilie aufgenommen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.