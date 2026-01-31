„Sie war meine Theatermama“: Anna Burger über Mantel-Geste beim Bühnenball in Freiberg

MENÜ
Sängerin Anna Burger vom Mittelsächsischen Theater beim Gespräch im Foyer Rang 2 des Freiberger Theaters.
Sängerin Anna Burger vom Mittelsächsischen Theater beim Gespräch im Foyer Rang 2 des Freiberger Theaters. Bild: Eckardt Mildner
Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg reichte Susanne Engelhardt ihren mit Kunstfell besetzten Mantel an Anna Burger weiter.
Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg reichte Susanne Engelhardt ihren mit Kunstfell besetzten Mantel an Anna Burger weiter. Bild: Eckardt Mildner
Bühnenball des Mittelsächsischen Theater Freiberg am Freitagabend. Im Bild Susanne Engelhardt.
Bühnenball des Mittelsächsischen Theater Freiberg am Freitagabend. Im Bild Susanne Engelhardt. Bild: Eckardt Mildner
Als Gast wirkte Anna Burger (r.) 2022 im Musical „Charley“ am Mittelsächsischen Theater in Freiberg mit.
Als Gast wirkte Anna Burger (r.) 2022 im Musical „Charley“ am Mittelsächsischen Theater in Freiberg mit. Bild: Janine Haupt
Überzeugend: Anna Burger als Mina Burray, hier mit Alexander Donesch als Graf Dracula, 2025 im Musical „Dracula“.
Überzeugend: Anna Burger als Mina Burray, hier mit Alexander Donesch als Graf Dracula, 2025 im Musical „Dracula“. Bild: Detlev Müller/Theater
In Kriebstein gab Anna Burger, hier mit Yannik Gräf, 2024 ihr Rollendebüt als Klärchen in der „Lustigen Witwe“.
In Kriebstein gab Anna Burger, hier mit Yannik Gräf, 2024 ihr Rollendebüt als Klärchen in der „Lustigen Witwe“. Bild: Heike Hubricht
Szene aus „Dr. Schiwago“ 2024 am Freiberger Theater: Im Lazarett treffen Lara (Anna Burger) und Schiwago (Alexander Donesch) zufällig wieder zusammen und freuen sich auf das ersehnte Ende des Krieges.
Szene aus „Dr. Schiwago“ 2024 am Freiberger Theater: Im Lazarett treffen Lara (Anna Burger) und Schiwago (Alexander Donesch) zufällig wieder zusammen und freuen sich auf das ersehnte Ende des Krieges. Bild: Albrecht Holländer Artworks/Theater
Anna Burger 2025 am Freiberger Theater in „Cabaret“ als Sally. Im berühmten Kit-Kat-Klub erinnert ihre Performance Theaterkenner an Olympia aus „Hoffmanns Erzählungen“.
Anna Burger 2025 am Freiberger Theater in „Cabaret“ als Sally. Im berühmten Kit-Kat-Klub erinnert ihre Performance Theaterkenner an Olympia aus „Hoffmanns Erzählungen“. Bild: Detlev Müller/Theater
Eine Sternstunde: Stefanie Metzler liest in „Die Päpstin“, 2024 am Freiberger Theater, als Wahrsagerin Johanna (Anna Burger) aus der Hand.
Eine Sternstunde: Stefanie Metzler liest in „Die Päpstin“, 2024 am Freiberger Theater, als Wahrsagerin Johanna (Anna Burger) aus der Hand. Bild: Detlev Müller/Theater
Lia Burger – die Mutter von Anna Burger – und Frank Blees waren im Musical „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne Kriebstein zu erleben.
Lia Burger – die Mutter von Anna Burger – und Frank Blees waren im Musical „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne Kriebstein zu erleben. Bild: Detlev Müller/Theater
Anna Burger und Fabian Vogt im Kurzprogramm „Titanic“ zum Bühnenball.
Anna Burger und Fabian Vogt im Kurzprogramm „Titanic“ zum Bühnenball. Bild: Heike Hubricht
Anna Burger vom Mittelsächsischen Theater in Freiberg. Nach stressigen Phasen erholt sie sich zu Hause mit einem spannenden Buch, oft Thriller, und einer Tasse Kaffee.
Anna Burger vom Mittelsächsischen Theater in Freiberg. Nach stressigen Phasen erholt sie sich zu Hause mit einem spannenden Buch, oft Thriller, und einer Tasse Kaffee. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Sie war meine Theatermama“: Anna Burger über Mantel-Geste beim Bühnenball in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Beim Bühnenball des Freiberger Theaters wurde eine Mantel-Geste zum Symbol. Anna Burger berichtet, warum sie Susanne Engelhardt als prägende Kollegin erlebt hat – und welche Aufgaben vor ihr liegen.

Eine große Geste zum Bühnenball in Freiberg: Bei der Gala reichte Susanne Engelhardt ihren mit Kunstfell besetzten Mantel an Anna Burger weiter. „Das war wahnsinnig berührend und besonders für mich“, sagt Burger. „Als ich nach Freiberg kam, hat sie mich unterstützt, gute Ratschläge gegeben und mich in die Theaterfamilie aufgenommen....
