Burkersdorfer starten in bewährter Manier vorfristig in die Fünfte Saison

Freiberg
Mit einem zünftigen bis in die Nachmittagsstunden währenden Frühschoppen haben die Narren des Frauensteiner Ortsteils den Faschingsauftakt gefeiert.
Mit einem dreifachen „BNC- Òle!“ sind die Narren von Burkersdorf in die fünfte Jahreszeit gestartet. Die Eröffnungszeremonie wird von den Karnevalisten des Frauensteiner Ortsteils seit Jahren personal- und raumbedingt am Sonntag vor dem gemeinhin bekannten Faschingstermin 11.11. eines Jahres gestaltet.
