Cannabis, Geld und Drogenzubehör: Verdächtige in Freiberg im Gebüsch ertappt – das ist bislang bekannt

Der Stadtordnungsdienst in Freiberg hatte einen guten Riecher: Bei einer Kontrolle gehen mutmaßliche Drogendealer ins Netz. Wie Polizei und Stadt den Fund einordnen.

Aufmerksamen Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes verdankt die Polizei den Hinweis auf mutmaßliche Drogendealer in Freiberg. Auf ihrem Streifendienst waren den Stadt-Mitarbeitern am Samstag gegen 18.25 Uhr in einem Gebüsch an der Chemnitzer Straße zwischen Innenstadt und Ortsausgang Richtung Oberschöna drei Männer aufgefallen. „Bei der...