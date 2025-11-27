Christmarkt Freiberg: Warum kann ich manches nur mit Karte zahlen?

85 Händler betreiben in Freiberg 103 Christmarktbuden. Da wird ordentlich Kasse gemacht. Von Bargeld über Pay Pal bis Smartwatch: Wie kann ich wo bezahlen? Und wo kriege ich auf die Schnelle Bargeld?

Der eine zahlt 20 Glühwein mit einem 100-Euro-Schein, der andere einen Glühwein per Smartwatch. Karoline Trabelsi hat schon einiges erlebt, wenn es um die Bezahlung auf dem Freiberger Christmarkt geht. Sie verkauft Glühwein und andere Heißgetränke an „Ottos Hütte“, einer der Stände von Gastro-Service-Mittelsachsen (GSM). Dort kann man... Der eine zahlt 20 Glühwein mit einem 100-Euro-Schein, der andere einen Glühwein per Smartwatch. Karoline Trabelsi hat schon einiges erlebt, wenn es um die Bezahlung auf dem Freiberger Christmarkt geht. Sie verkauft Glühwein und andere Heißgetränke an „Ottos Hütte“, einer der Stände von Gastro-Service-Mittelsachsen (GSM). Dort kann man...