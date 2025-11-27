Christmarkt Freiberg: Warum kann ich manches nur mit Karte zahlen?

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Antje Gottwald (r.) kauft bei Karoline Trabelsi auf dem Freiberger Christmarkt zwei Glühwein.
Antje Gottwald (r.) kauft bei Karoline Trabelsi auf dem Freiberger Christmarkt zwei Glühwein. Bild: Eckardt Mildner
Mandy Kretschmer ist Händlerin auf dem Freiberger Christmarkt und verkauft besondere Spirituosen. Zahlen kann man aber nur digital.
Mandy Kretschmer ist Händlerin auf dem Freiberger Christmarkt und verkauft besondere Spirituosen. Zahlen kann man aber nur digital. Bild: Eckardt Mildner
Carola Kircheis probiert ein Stück Stollen bei der Bäckerei Schramm aus Dorfchemnitz und kauft dann auch was für ihren Mann. Verkäuferin Loreen Oehme liebt die Arbeit auf dem Freiberger Christmarkt.
Carola Kircheis probiert ein Stück Stollen bei der Bäckerei Schramm aus Dorfchemnitz und kauft dann auch was für ihren Mann. Verkäuferin Loreen Oehme liebt die Arbeit auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Eckardt Mildner
Antje Gottwald (r.) kauft bei Karoline Trabelsi auf dem Freiberger Christmarkt zwei Glühwein.
Antje Gottwald (r.) kauft bei Karoline Trabelsi auf dem Freiberger Christmarkt zwei Glühwein. Bild: Eckardt Mildner
Mandy Kretschmer ist Händlerin auf dem Freiberger Christmarkt und verkauft besondere Spirituosen. Zahlen kann man aber nur digital.
Mandy Kretschmer ist Händlerin auf dem Freiberger Christmarkt und verkauft besondere Spirituosen. Zahlen kann man aber nur digital. Bild: Eckardt Mildner
Carola Kircheis probiert ein Stück Stollen bei der Bäckerei Schramm aus Dorfchemnitz und kauft dann auch was für ihren Mann. Verkäuferin Loreen Oehme liebt die Arbeit auf dem Freiberger Christmarkt.
Carola Kircheis probiert ein Stück Stollen bei der Bäckerei Schramm aus Dorfchemnitz und kauft dann auch was für ihren Mann. Verkäuferin Loreen Oehme liebt die Arbeit auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Christmarkt Freiberg: Warum kann ich manches nur mit Karte zahlen?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

85 Händler betreiben in Freiberg 103 Christmarktbuden. Da wird ordentlich Kasse gemacht. Von Bargeld über Pay Pal bis Smartwatch: Wie kann ich wo bezahlen? Und wo kriege ich auf die Schnelle Bargeld?

Der eine zahlt 20 Glühwein mit einem 100-Euro-Schein, der andere einen Glühwein per Smartwatch. Karoline Trabelsi hat schon einiges erlebt, wenn es um die Bezahlung auf dem Freiberger Christmarkt geht. Sie verkauft Glühwein und andere Heißgetränke an „Ottos Hütte“, einer der Stände von Gastro-Service-Mittelsachsen (GSM). Dort kann man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
„Ich bin ein verrückter Vogel“: Gassmann eröffnet fünfte Hütte auf dem Freiberger Christmarkt
Roger Gassmann baut erstmals eine Grillhütte auf dem Freiberger Christmarkt auf.
103 Händler betreiben 85 Hütten auf dem Freiberger Christmarkt. Die neueste Hütte ist ein Hingucker – und soll auch ein Rausgucker werden. Was gibt es dort zu kaufen?
Cornelia Schönberg
14:02 Uhr
2 min.
Stellenabbau bei Wacker - Auswirkungen für Nünchritz unklar
Das Nünchritzer Werk von Wacker Chemie ist mit 1.500 Mitarbeitern der größte Chemiestandort in Sachsen. (Archivbild)
Konzernweit soll knapp jede zehnte Stelle wegfallen. In Nünchritz betreibt das Unternehmen das größte Chemie-Werk Sachsens.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
13.11.2025
4 min.
Vom Dippl bis zur Pasta: Zwölf Neuheiten rund um den Freiberger Christmarkt
Der Christmarkt in Freiberg gilt als einer der schönsten in Deutschland.
In zehn Tagen öffnet der 34. Freiberger Christmarkt. Das Programm ist üppig. Vieles ist altbewährt, einiges neu. Hier ein paar Tipps und die Antwort auf die Frage: Wo gibt es Gratis-Glühwein?
Cornelia Schönberg
14:04 Uhr
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel