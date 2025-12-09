Christmarkt in Freiberg: Wie kommen Rettungskräfte durch das Gedränge?

Freiberg
Die Zufahrten zum Obermarkt der Silberstadt sind mit mobilen Anti-Terror-Sperren blockiert. Behindert das Notarzt-Einsätze?
Details über die Funktionsweise der Zufahrtsbarrieren vor dem Freiberger Christmarkt gibt die Stadtverwaltung nicht bekannt. „Das ist nicht im Sinne der Sicherheit des Marktes“, teilt Pressesprecherin Sandra Eberbach mit. Die sogenannten mobilen Anti-Terror-Sperren waren von der Silberstadt als Reaktion auf den Anschlag auf den Magdeburger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.