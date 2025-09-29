Cyberangriff am BER: Ehepaar aus Brand-Erbisdorf reist nach Málaga – doch die Koffer bleiben zurück

Freiberg
Kofferchaos am BER: Der Flug von Berlin nach Málaga verlief nicht wie geplant. Sandra und Mark Scheiter aus Brand-Erbisdorf waren nicht die einzigen Betroffenen.
Der Urlaub von Sandra und Mark Scheiter aus Brand-Erbisdorf hat mit einem Schreckmoment begonnen: Ihr Eurowings-Flug EW 8536 vom Berliner Flughafen BER nach Málaga landete – doch das aufgegebene Gepäck war nicht mitgereist. Betroffen war neben den Scheiters auch ein befreundetes Ehepaar, die Familie Zänker. Für alle Vier startete die Reise...
