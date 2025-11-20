Das beliebteste Gebäck der Vorweihnachtszeit: Wie schmeckt der Christstollen in Freiberg?

Freiberg
Er ist Liebling und Versuchung zugleich: Der Christstollen. Aus der Vorweihnachtszeit ist er nicht mehr wegzudenken. Wie schmeckt er in diesem Jahr? Die „Freie Presse“ hat einige in Freiberg getestet.
Es gibt die unterschiedlichsten Leckereien, die mit dem Weihnachtsfest in Verbindung stehen. Lebkuchen etwa, aber auch Bratäpfel oder geröstete Mandeln. Doch ein Gebäck fällt den meisten Menschen als allererstes ein, wenn sie nach dem typischen Adventsgeschmack gefragt werden: Der Christstollen. Gerade in Sachsen, zumal im Erzgebirge, ist...
