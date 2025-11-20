Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen.
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen. Bild: Wieland Josch
Rosinen, Zucker, Butter und noch mehr, das macht einen guten Stollen aus.
Rosinen, Zucker, Butter und noch mehr, das macht einen guten Stollen aus. Bild: Wieland Josch
Stollen ist nicht gleich Stollen, auch wenn sich die einzelnen Stücke optisch ähneln.
Stollen ist nicht gleich Stollen, auch wenn sich die einzelnen Stücke optisch ähneln. Bild: Wieland Josch
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen.
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen. Bild: Wieland Josch
Rosinen, Zucker, Butter und noch mehr, das macht einen guten Stollen aus.
Rosinen, Zucker, Butter und noch mehr, das macht einen guten Stollen aus. Bild: Wieland Josch
Stollen ist nicht gleich Stollen, auch wenn sich die einzelnen Stücke optisch ähneln.
Stollen ist nicht gleich Stollen, auch wenn sich die einzelnen Stücke optisch ähneln. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Das beliebteste Gebäck der Vorweihnachtszeit: Wie schmeckt der Christstollen in Freiberg?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er ist Liebling und Versuchung zugleich: Der Christstollen. Aus der Vorweihnachtszeit ist er nicht mehr wegzudenken. Wie schmeckt er in diesem Jahr? Die „Freie Presse“ hat einige in Freiberg getestet.

Es gibt die unterschiedlichsten Leckereien, die mit dem Weihnachtsfest in Verbindung stehen. Lebkuchen etwa, aber auch Bratäpfel oder geröstete Mandeln. Doch ein Gebäck fällt den meisten Menschen als allererstes ein, wenn sie nach dem typischen Adventsgeschmack gefragt werden: Der Christstollen. Gerade in Sachsen, zumal im Erzgebirge, ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
29.10.2025
3 min.
Reformationsbrötchen im Test: Wo schmecken sie in Freiberg am besten?
Wer bietet die besten Reformationsbrötchen in Freiberg an? Die „Freie Presse“ hat getestet.
Fluffiger Teig, saftige Rosinen und die Form der Bischofsmütze – im Oktober bieten die Bäcker der Region wieder Reformationsbrötchen an. Wo sich die süße Nascherei lohnt.
Johanna Klix
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
03.11.2025
4 min.
Das große Backen hat begonnen: Was der Stollen im Erzgebirge in diesem Jahr kostet
Die Stollen von Konditor- und Bäckermeisterin Doreen Seidel aus Gelenau werden deutschlandweit versandt. In ihrem Onlineshop stehen zehn unterschiedliche Stollen zur Auswahl.
Nach dem Ärger im August, wo es zwischenzeitlich um eine Stollenabgabe ging, mussten die Bäcker im Erzgebirge hart kalkulieren. Für sie ist die Schmerzgrenze erreicht. Müssen das nun die Käufer ausbaden?
Katrin Kablau und Robby Schubert
Mehr Artikel