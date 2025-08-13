Das Erzgebirge als Neuland: Familie aus der Nähe von Bremen im Urlaub

Es ist nicht ganz einfach, das Ferienhotel Goldhübel in Neuhausen zu finden. Die Inhaber haben ihr Angebot besonders für Familien ausgerichtet. Die „Freie Presse“ hat Gäste im Erzgebirge begleitet.

Aus dem hohen Norden in den Süden: Zwölf Tage ist die Familie Piesker aus Schwanewede bei Bremen mit ihren zwei Töchtern Pia und Sofie im familiengeführten Ferienhotel Goldhübel in Neuhausen zu Gast. Der erste Urlaub im Erzgebirge.