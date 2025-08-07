Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Odette Lamkhizni mit dem Eis- und dem neuen Mehrweg-Rückgabeautomaten.
Odette Lamkhizni mit dem Eis- und dem neuen Mehrweg-Rückgabeautomaten.
Freiberg
Der neueste Coup aus Halsbach: Freiberger mischen die Gastroszene mit KI und gutem Geschmack auf
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit New Age of Food machten sich die Lamkhiznis aus dem Stadtteil von Freiberg daran, die Gastronomie umzukrempeln. Nun kommt ein ein neuer Automat hinzu. Pläne gibt es auch für Eis und Pizza.

Er sieht aus wie ein Kühlschrank mit bunten Scheiben. Und tatsächlich hat er mit Essen zu tun, oder besser mit Essgeschirr. Denn was da auf dem Grundstück des Gasthofs Halsbach steht, ist weder ein Kühlschrank noch ein neuartiger Brotbackautomat. „Das ist unser Prototyp für die Rückgabe von Mehrweg-Geschirr“, erklärt Odette Lamkhizni....
Mehr Artikel