Die Geschichte der letzten Orgel aus der Silbermann-Werkstatt Freiberg führt nach Zethau

Die Silbermann-Werkstatt prägte Sachsens Orgelbau. Doch die Oehme-Orgel von 1783 besiegelte ihr Ende. Warum blieb sie dennoch ein Meisterwerk?

1670 ist in dem 800-Seelendorf Zethau bei Mulda im Erzgebirge erstmalig von einer Orgel die Rede. Das Instrument wurde vom deutschen Orgelbauer Gottfried Richter entworfen. Heute ist Richter für die älteste, weitgehend erhaltene und spielbare Orgel Sachsens in Parthenstein-Pomßen in der Nähe von Leipzig bekannt.