Die Köpfe hinter dem Freiberger Bier

Film, Bier und klare Worte: Die Tacheles-Reihe feiert Jubiläum mit dem Film „Beerland“ – und einer Diskussion, die zeigt, warum Braukunst in Freiberg Tradition, Handwerk und Zukunft ist.

Die Tacheles-Reihe, in der Filme regelmäßig durch Diskussionsrunden mit Freiberger Persönlichkeiten ergänzt werden, feierte ihre 25. Veranstaltung - mit einem Abend rund ums Bier: Beim Anstoßen blieben die Gläser also nicht leer.