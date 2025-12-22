MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der derzeitige Geschäftsführer des Freiberger Brauhauses, Holger Scheich (l.), der Initiator der Tachelesreihe Thomas Erler, und der ehemalige Brauereichef Prof. Dr. Michael Eßlinger.
Der derzeitige Geschäftsführer des Freiberger Brauhauses, Holger Scheich (l.), der Initiator der Tachelesreihe Thomas Erler, und der ehemalige Brauereichef Prof. Dr. Michael Eßlinger. Bild: Elke Hussel
Der derzeitige Geschäftsführer des Freiberger Brauhauses, Holger Scheich (l.), der Initiator der Tachelesreihe Thomas Erler, und der ehemalige Brauereichef Prof. Dr. Michael Eßlinger.
Der derzeitige Geschäftsführer des Freiberger Brauhauses, Holger Scheich (l.), der Initiator der Tachelesreihe Thomas Erler, und der ehemalige Brauereichef Prof. Dr. Michael Eßlinger. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Die Köpfe hinter dem Freiberger Bier
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Film, Bier und klare Worte: Die Tacheles-Reihe feiert Jubiläum mit dem Film „Beerland“ – und einer Diskussion, die zeigt, warum Braukunst in Freiberg Tradition, Handwerk und Zukunft ist.

Die Tacheles-Reihe, in der Filme regelmäßig durch Diskussionsrunden mit Freiberger Persönlichkeiten ergänzt werden, feierte ihre 25. Veranstaltung - mit einem Abend rund ums Bier: Beim Anstoßen blieben die Gläser also nicht leer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
16.12.2025
4 min.
Bier macht Geschichte erst lebendig: Braumeister Michael begrüßt 30.000. Besucher
Braumeister Michael (l.) begrüße mit Kevin Krauße den 30.000 Gast seiner Bierführung.
Braumeister Michael begrüßte bei der Freiberger Bierführung den Jubiläumsbesucher. Auf seiner Tour erzählte er, warum „Durst schön macht" und was Freiberg mit einem Bierkrieg und Wagner zu tun hat.
Mathias Herrmann
12.12.2025
3 min.
„Beerland“: Freibergs Brauerei-Chef im Talk über ein deutsches Phänomen
Am Sonntag läuft der Dokumentarfilm „Beerland“ im Kinopolis Freiberg.
Die Bierkultur der Deutschen ist Thema eines Dokumentarfilms, der am Sonntag im Kinopolis Freiberg gezeigt wird. Und wie stehts um die Bierkultur der Freiberger, Herr Scheich?
Cornelia Schönberg
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
Mehr Artikel