Die Köpfe hinter dem Freiberger Bier

Freiberg
Film, Bier und klare Worte: Die Tacheles-Reihe feiert Jubiläum mit dem Film „Beerland“ – und einer Diskussion, die zeigt, warum Braukunst in Freiberg Tradition, Handwerk und Zukunft ist.
Die Tacheles-Reihe, in der Filme regelmäßig durch Diskussionsrunden mit Freiberger Persönlichkeiten ergänzt werden, feierte ihre 25. Veranstaltung - mit einem Abend rund ums Bier: Beim Anstoßen blieben die Gläser also nicht leer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.