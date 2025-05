Die Reinsberger Kameraden und diese Familie verbindet eine besondere Geschichte: Eine Hundertjährige und ihr Baby

Der Schulhof in Neukirchen bei Reinsberg wird zum Festgelände: Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Ein besonderer Gast ist Thill, der im Gerätehaus zur Welt kam. Was erwartet die Besucher?

Der Schulhof im Reinsberger Ortsteil Neukirchen verwandelt sich in knapp zwei Wochen in ein Festgelände: Vom 23. bis zum 25. Mai feiert die freiwillige Feuerwehr des Ortes ihr 100-jähriges Bestehen. Ein kleiner Junge aus dem Nachbarlandkreis Meißen wird mit seinen Eltern und Geschwistern ein Ehrengast der Fete sein: Thill war am 6. Februar 2020...