Die Sorgenkinder der Agentur für Arbeit in Freiberg

Beim Rückblick auf das Jahr 2025 zeichnen sich für Mittelsachsen erfreuliche, aber auch bedenkliche Entwicklungen ab. Agenturchefin Kathrin Groschwald nennt Details.

In Mittelsachsen waren voriges Jahr 8946 Menschen arbeitslos gemeldet. „Das waren 474 Personen mehr als im Jahr zuvor“, sagte Kathrin Groschwald als Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Halsbrücke. Die Arbeitslosenquote kletterte damit auf 5,8 Prozent. Das...