DieTop 5: Freiberg hat die größten Energie-Speicher Mittelsachsens

Tausende Stromspeicher sind zwischen Rochlitz und Neuhausen registriert. Die Bundesnetzagentur erfasst Energieanlagen im Netz. Dazu gehören Batteriespeicher in einer erstaunlichen Bandbreite.

In Mittelsachsen sind gegenwärtig 6384 Speicher für elektrischen Strom registriert. Alle Anlagen zusammen haben eine Kapazität von reichlich 100.000 Kilowattstunden. Das geht aus aktuellen Daten der Bundesnetzagentur hervor. Zum Vergleich: Der jährliche Durchschnittsverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts liegt bei 3800 bis 4500...