XL-Stromspeicher: So könnten die Mittelsachsen profitieren

Wenn Windräder zu viel liefern, springen große Batteriespeicher ein: Mittelsachsen setzt immer stärker auf Strom im Container. Wie das helfen soll, Netze zu stabilisieren und Kohlekraft zu ersetzen.

Kriebstein steigt in den Batterie‑Boom ein: Im Ortsteil Reichenbach hat ein geplanter Großspeicher die erste Hürde genommen. Nicht ohne Diskussion, mit sechs Ja‑Stimmen und drei Gegenstimmen stellte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss auf. Damit ist der Weg für das Projekt des Investors WT Energiesysteme aus Riesa vorerst frei.