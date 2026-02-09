XL-Stromspeicher: So könnten die Mittelsachsen profitieren

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So stellen sich die Planer von der Münchener Firma Harmony Energy die 300-Megawatt-Batterie-Speicheranlage auf der Wegefarther Flur am Rand von Freiberg vor.
So stellen sich die Planer von der Münchener Firma Harmony Energy die 300-Megawatt-Batterie-Speicheranlage auf der Wegefarther Flur am Rand von Freiberg vor. Bild: Harmony Energy/Archiv
So könnte der geplante Batteriespeicher bei Reichenbach aussehen: Gut zu sehen sind zehn Containerreihen (türkis), Schaltanlagen und Betriebsflächen.
So könnte der geplante Batteriespeicher bei Reichenbach aussehen: Gut zu sehen sind zehn Containerreihen (türkis), Schaltanlagen und Betriebsflächen. Bild: WT Energiesysteme GmbH
Der Standort in Reichenbach ist in der Nähe eines möglichen Anschlusspunkts. Den hat sich das Unternehmen WT Energiesysteme vorerst gesichert.
Der Standort in Reichenbach ist in der Nähe eines möglichen Anschlusspunkts. Den hat sich das Unternehmen WT Energiesysteme vorerst gesichert. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Aufbau eines vergleichbaren Megawatt-Batterie-Containers. In Kriebstein hätte er eine Kapazität von rund fünf Megawatt.
Aufbau eines vergleichbaren Megawatt-Batterie-Containers. In Kriebstein hätte er eine Kapazität von rund fünf Megawatt. Bild: Nec/Tilo Steiner
So stellen sich die Planer von der Münchener Firma Harmony Energy die 300-Megawatt-Batterie-Speicheranlage auf der Wegefarther Flur am Rand von Freiberg vor.
So stellen sich die Planer von der Münchener Firma Harmony Energy die 300-Megawatt-Batterie-Speicheranlage auf der Wegefarther Flur am Rand von Freiberg vor. Bild: Harmony Energy/Archiv
So könnte der geplante Batteriespeicher bei Reichenbach aussehen: Gut zu sehen sind zehn Containerreihen (türkis), Schaltanlagen und Betriebsflächen.
So könnte der geplante Batteriespeicher bei Reichenbach aussehen: Gut zu sehen sind zehn Containerreihen (türkis), Schaltanlagen und Betriebsflächen. Bild: WT Energiesysteme GmbH
Der Standort in Reichenbach ist in der Nähe eines möglichen Anschlusspunkts. Den hat sich das Unternehmen WT Energiesysteme vorerst gesichert.
Der Standort in Reichenbach ist in der Nähe eines möglichen Anschlusspunkts. Den hat sich das Unternehmen WT Energiesysteme vorerst gesichert. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Aufbau eines vergleichbaren Megawatt-Batterie-Containers. In Kriebstein hätte er eine Kapazität von rund fünf Megawatt.
Aufbau eines vergleichbaren Megawatt-Batterie-Containers. In Kriebstein hätte er eine Kapazität von rund fünf Megawatt. Bild: Nec/Tilo Steiner
Mittweida
XL-Stromspeicher: So könnten die Mittelsachsen profitieren
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Windräder zu viel liefern, springen große Batteriespeicher ein: Mittelsachsen setzt immer stärker auf Strom im Container. Wie das helfen soll, Netze zu stabilisieren und Kohlekraft zu ersetzen.

Kriebstein steigt in den Batterie‑Boom ein: Im Ortsteil Reichenbach hat ein geplanter Großspeicher die erste Hürde genommen. Nicht ohne Diskussion, mit sechs Ja‑Stimmen und drei Gegenstimmen stellte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss auf. Damit ist der Weg für das Projekt des Investors WT Energiesysteme aus Riesa vorerst frei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
Batteriegroßspeicher in Mittelsachsen: Neue Pläne für 35-Megawatt-Anlage in Kriebstein
So könnte der geplante Batteriespeicher an der Waldheimer Straße (K 8215) bei Reichenbach aussehen – mit mehreren Containerreihen (türkis), Schaltanlagen und Betriebsflächen.
Strom speichern, wenn Windräder und Solarfelder Überschuss liefern: Ein Batteriespeicher im Ortsteil Reichenbach soll Netzstabilität und Gewerbesteuern bringen. Die Gemeinde prüft das Vorhaben.
Manuel Niemann
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
16:55 Uhr
1 min.
Augustusburg: Fahrer nach Unfall im Krankenhaus
Nach dem Zusammenstoß bei Erdmannsdorf kam ein Mann vorsorglich ins Krankenhaus.
Zu weit nach links geraten: Bei Erdmannsdorf stieß ein Mercedes mit einem Toyota zusammen. Der Schaden liegt bei rund 13.000 Euro. Was geschah.
Farhad Salmanian
25.01.2026
4 min.
Ist Mittelsachsen Spitzenreiter beim Windkraft-Ausbau?
Die Übersicht zeigt die Verteilung von betriebenen und beantragten Windenergieanlagen in Mittelsachsen.
Mit 191 Windkraftanlagen und 78 Anträgen für weitere Windräder scheint das festgelegte Flächenziel für den Landkreis erfüllt. Doch ein Döbelner Windkraftexperte sieht noch Luft nach oben beim Ausbau.
Jan Leißner
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
16:55 Uhr
5 min.
Große Sonderschau in Dresden bringt Edvard Munch und Paula Modersohn-Becker lebensgroß zusammen
Edvard Munch: „Selbstbildnis vor blauem Himmel“.
In einer wunderbaren Ausstellung begegnen sich im Dresdener Albertinum die beiden Jahrhundert-Künstler Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch, um sich den „großen Fragen des Lebens“ zu widmen.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel