Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Freiberger Dom wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert.
Im Freiberger Dom wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Bild: Tschapek/Dom
Im Freiberger Dom wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert.
Im Freiberger Dom wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Bild: Tschapek/Dom
Freiberg
Dom St. Marien zu Freiberg: Besonderer Gottesdienst am Reformationstag
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag wird im Freiberger Dom ein etwas anderer Gottesdienst gefeiert.

Der Gottesdienst im Freiberger Dom St. Marien am Reformationstag um 10 Uhr wird ein besonderer. Das kündigte Dompfarrer Gunnar Wiegand an. „Zum einen feiern wir die historische Liturgie nach Martin Luther, die er in seinem Buch ‚Deutsche Messe‘ von 1526 niedergelegt hat“, so Wiegand. Damit verbunden ist auch ein Jubiläum. Denn am 29....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Reformationstag im Freiberger Dom: Besonderer Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ mit Dialogpredigt
Über 400 Gläubige erlebten am 31. Oktober in Freiberg die Liturgie nach Luther, Domchorklang und eine Dialogpredigt von Pfarrern Wiegand und Geilhufe.
Eckardt Mildner, Heike Hubricht
21.08.2025
1 min.
Großer Chor gastiert beim Gottesdienst im Freiberger Dom
80 Sängerinnen und Sänger aus Mühlberg in Brandenburg singen am Sonntag im Freiberger Dom. Auch die Silbermann-Orgel soll erklingen.
Konrad Rüdiger
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel