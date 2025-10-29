Dom St. Marien zu Freiberg: Besonderer Gottesdienst am Reformationstag

Am Freitag wird im Freiberger Dom ein etwas anderer Gottesdienst gefeiert.

Der Gottesdienst im Freiberger Dom St. Marien am Reformationstag um 10 Uhr wird ein besonderer. Das kündigte Dompfarrer Gunnar Wiegand an. „Zum einen feiern wir die historische Liturgie nach Martin Luther, die er in seinem Buch ‚Deutsche Messe‘ von 1526 niedergelegt hat“, so Wiegand. Damit verbunden ist auch ein Jubiläum. Denn am 29....