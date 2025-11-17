Don Giovanni in Annaberg: Bariton Angus Simmons verabschiedet sich aus Freiberg

Freiberg
Angus Simmons gibt am Donnerstag in Freiberg ein letztes Mal den Masetto. Danach konzentriert er sich ganz auf sein Engagement in Annaberg-Buchholz – mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck.
Abschiedsstimmung bei „Don Giovanni“: Noch einmal können Opernfreunde Bariton Angus Simmons am Donnerstag auf der Bühne in Freiberg erleben – allerdings nicht als Don Giovanni, sondern als Masetto. Während er am Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz inzwischen als Titelheld im Mittelpunkt steht, verabschiedet er sich in...
