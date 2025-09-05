Dorfchemnitz: Kontroverse um Windkraftgebiete hält an

Die Dorfchemnitzer Gemeinderatssitzung fiel kurzfristig aus, jetzt wird sie nachgeholt. Hintergrund ist einmal mehr der Streit, wie es mit der Windkraft in der Gemeinde weitergehen soll.

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung in Dorfchemnitz kam pünktlich sieben Tage vor dem 26. August an – so, wie es die Gemeindeordnung vorschreibt. Doch zum Termin erschienen weder Bürgermeister Thomas Schurig (parteilos) noch neun der zwölf Gemeinderäte in der Gaststätte „Am Chemnitzbach“. Nur die drei AfD-Politiker und zahlreiche... Die Einladung zur Gemeinderatssitzung in Dorfchemnitz kam pünktlich sieben Tage vor dem 26. August an – so, wie es die Gemeindeordnung vorschreibt. Doch zum Termin erschienen weder Bürgermeister Thomas Schurig (parteilos) noch neun der zwölf Gemeinderäte in der Gaststätte „Am Chemnitzbach“. Nur die drei AfD-Politiker und zahlreiche...