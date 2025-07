Drei, zwei, meins: Zuwachs für die weltgrößte Nussknackerschau in Neuhausen

Eigentlich sollte das Nussknackermuseum in Neuhausen am Sonnabend zum Mekka der Simson-Freunde werden. Aber dann stand doch wieder die Holzkunst im Mittelpunkt des Interesses.

Die meisten Besucher kommen immer noch wegen der Nussknacker, sagt Uwe Löschner (54). Auch am Samstag war das so, obwohl das von Löschner geführte Nussknackermuseum in Neuhausen zum Simson-Treffen eingeladen hatte. Der wolkenverhangene Himmel, aus dem es immer wieder regnete, mag Schuld daran gewesen sein, dass viele Simson-Freunde ihre...