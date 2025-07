E-Bike vor Gaststätte in Großhartmannsdorf gestohlen

Der Besitzer hatte das Rad dort nur kurz abgestellt. Der Schaden ist vergleichsweise hoch.

Eine unangenehme Überraschung hat ein Besitzer eines E-Bikes am Freitag, 25. Juli, in Großhartmannsdorf erlebt. Er war am Abend im Großhartmannsdorfer Ortsteil Obersaida mit dem Zweirad unterwegs. Das E-Bike stellte er dann vor einer Gaststätte ab. Wenig später war das Rad jedoch von unbekannten Tätern gestohlen worden. Das berichtete die...