Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die prachtvollen Malereien rund um den Altar kamen erst spät wieder zum Vorschein.
Die prachtvollen Malereien rund um den Altar kamen erst spät wieder zum Vorschein. Bild: Wieland Josch
Die prachtvollen Malereien rund um den Altar kamen erst spät wieder zum Vorschein.
Die prachtvollen Malereien rund um den Altar kamen erst spät wieder zum Vorschein. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Ein besonderes Gotteshaus: Warum in der Kirche von Krummenhennersdorf gefeiert wird
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was hat die Kirche im Ortsteil von Halsbrücke mit dem Dresdner Fürstenzug zu tun? Eine ganze Menge. Nun begeht sie ein Jubiläum und lädt zum Geschichtsspaziergang ein.

Die Kirche von Krummenhennersdorf umgibt ein rötlicher Schein. Das liege daran, dass in ihrem Mauerwerk Porphyr verarbeitet wurde, berichtet Albrecht von Schönberg in seiner Eigenschaft als Kirchenvorstand. Dass er von dieser Kirche erzählt hat einen bestimmten Grund. Denn am 5. November 1900, also vor 125 Jahren, erhielt sie ihre Weihe,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
3 min.
Die Bobritzsch soll unbehindert fließen: Wehr bei Krummenhennersdorf wird abgetragen
Mitarbeiter der LTV bereiten das schwere Gerät am Wehr bei Krummenhennersdorf vor.
Es war schon seit geraumer Zeit in einem schlechten Zustand: Das Wehr der Hofmühle wird jetzt abgetragen. Warum das mit dem Hochwasserrückhaltebecken bei Oberbobritzsch zusammenhängt.
Wieland Josch
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
03.07.2025
5 min.
Das Geheimnis von Cämmerswalde: Welcher Schatz ist in der Kirche versteckt?
Tino Simon (r.) und Philipp Dohle an einem Teil des Flügelaltars in der Kirche Cämmerswalde.
Bei ihren Arbeiten in der Kirche stießen Restauratoren und Kunsthistoriker in Neuhausen im Erzgebirge auf einen vergessenen sakralen Zeugen der Vergangenheit.
Wieland Josch
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel