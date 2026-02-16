Zwei Jahre nach den Bauernprotesten rund um Freiberg: Hat es sich gelohnt, Herr von Schönberg?

Vor zwei Jahren blockierten Traktoren Autobahnzufahrten und machten Bauern sich lautstark Luft. Es hat sich zwar manches getan, aber reicht das? Mittelsachsens bekanntester Landwirt spricht darüber.

Albrecht von Schönberg ist einer der bekanntesten Landwirte in Mittelsachsen. Vergangenes Jahr wurde er 70 Jahre alt, und bereits vor zweieinhalb Jahren hat er die Leitung des Betriebes mit seinen 600 Hektar Ackerfläche in die Hände seines Sohnes übergeben. Das ändert aber nichts daran, dass er weiterhin im Unternehmen tätig ist und sich...