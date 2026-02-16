MENÜ
„Wir sind am Limit“: Landwirt Albrecht von Schönberg in seinem Arbeitszimmer in Halsbrücke.
Im Februar 2024 gipfelten die Bauernproteste der Region in einer Demonstration auf dem Freiberger Obermarkt.
Die Landwirte Albrecht von Schönberg (l.) und Ronny Sommer im Januar 2025. Sommer organisierte 2023 und 2024 die Bauernproteste in und um Freiberg.
Albrecht von Schönberg bei einer ersten Demonstration der Landwirte bei Freiberg im Dezember 2023.
Rund 170 Traktoren kamen Anfang Februar 2024 zur Sternfahrt der Bauern nach Freiberg.
„Wir sind am Limit“: Landwirt Albrecht von Schönberg in seinem Arbeitszimmer in Halsbrücke.
Im Februar 2024 gipfelten die Bauernproteste der Region in einer Demonstration auf dem Freiberger Obermarkt.
Die Landwirte Albrecht von Schönberg (l.) und Ronny Sommer im Januar 2025. Sommer organisierte 2023 und 2024 die Bauernproteste in und um Freiberg.
Albrecht von Schönberg bei einer ersten Demonstration der Landwirte bei Freiberg im Dezember 2023.
Rund 170 Traktoren kamen Anfang Februar 2024 zur Sternfahrt der Bauern nach Freiberg.
Freiberg
Zwei Jahre nach den Bauernprotesten rund um Freiberg: Hat es sich gelohnt, Herr von Schönberg?
Redakteur
Von Wieland Josch
Vor zwei Jahren blockierten Traktoren Autobahnzufahrten und machten Bauern sich lautstark Luft. Es hat sich zwar manches getan, aber reicht das? Mittelsachsens bekanntester Landwirt spricht darüber.

Albrecht von Schönberg ist einer der bekanntesten Landwirte in Mittelsachsen. Vergangenes Jahr wurde er 70 Jahre alt, und bereits vor zweieinhalb Jahren hat er die Leitung des Betriebes mit seinen 600 Hektar Ackerfläche in die Hände seines Sohnes übergeben. Das ändert aber nichts daran, dass er weiterhin im Unternehmen tätig ist und sich...
