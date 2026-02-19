„Ein Euro tut keinem weh“: Großes Echo auf Parkgebühren am Großhartmannsdorfer Teich

Freiberg
Ein Parkautomat soll das Sommerchaos am Großhartmannsdorfer Teich ordnen – die meisten Bürger finden es gut. Was würden sie fürs Parken zahlen? So wird bei Facebook kommentiert.
Die Gemeinde Großhartmannsdorf will künftig Badegäste fürs Parken bezahlen lassen. Derzeit hält Bürgermeister Dirk Müller (ptl.) einen bargeldlosen Parkautomaten für die praktikabelste Lösung. Der „Freie Presse“-Bericht darüber hat in den Sozialen Netzwerken großes Echo ausgelöst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.