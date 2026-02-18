MENÜ
  • Eine Männerfreundschaft, 450 Nussknacker und 2300 Besucher: Das Erfolgsrezept des Erzgebirges in Baden-Württemberg

Zurück von der Sonderschau: Uwe Löschner auf einem Nussknacker-Barhocker von 1985.
Zurück von der Sonderschau: Uwe Löschner auf einem Nussknacker-Barhocker von 1985. Bild: T. Fischer
Uwe Löschner mit seinem Lieblingsnussknacker, einem modernen König, gefertigt 2024 in Seiffen, ein Geschenk seiner Tochter zum 30. Museumsjubiläum.
Uwe Löschner mit seinem Lieblingsnussknacker, einem modernen König, gefertigt 2024 in Seiffen, ein Geschenk seiner Tochter zum 30. Museumsjubiläum. Bild: Tim Fischer
Der Nussknacker als Schutzsymbol und Glücksbringer – 450 Exponate aus dem Erzgebirge waren in Baden-Württemberg Teile einer Sonderausstellung.
Der Nussknacker als Schutzsymbol und Glücksbringer – 450 Exponate aus dem Erzgebirge waren in Baden-Württemberg Teile einer Sonderausstellung. Bild: Frieder Witte
Das Nussknackermuseum in Neuhausen: 2300 Gäste besuchten jetzt eine Sonderausstellung mit Exponaten aus dem Erzgebirge in Baden-Württemberg.
Das Nussknackermuseum in Neuhausen: 2300 Gäste besuchten jetzt eine Sonderausstellung mit Exponaten aus dem Erzgebirge in Baden-Württemberg. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Eine Männerfreundschaft, 450 Nussknacker und 2300 Besucher: Das Erfolgsrezept des Erzgebirges in Baden-Württemberg
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

450 Nussknacker aus dem Museum von Uwe Löschner in Neuhausen gingen auf Reise ins Baden-Württembergische Trossingen. Wie wurden die Nussknacker angenommen?

450 Nussknacker aus dem Erzgebirge haben in Baden-Württemberg für Furore gesorgt. Zum Gastauftritt kam es durch eine Männerfreundschaft: Im Juni hatte ein Freund Museumschef Uwe Löschner im Nussknackermuseum in Neuhausen besucht und ihm einen Vorschlag gemacht.
