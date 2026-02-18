Eine Männerfreundschaft, 450 Nussknacker und 2300 Besucher: Das Erfolgsrezept des Erzgebirges in Baden-Württemberg

450 Nussknacker aus dem Museum von Uwe Löschner in Neuhausen gingen auf Reise ins Baden-Württembergische Trossingen. Wie wurden die Nussknacker angenommen?

450 Nussknacker aus dem Erzgebirge haben in Baden-Württemberg für Furore gesorgt. Zum Gastauftritt kam es durch eine Männerfreundschaft: Im Juni hatte ein Freund Museumschef Uwe Löschner im Nussknackermuseum in Neuhausen besucht und ihm einen Vorschlag gemacht.