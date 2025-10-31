Einer von nur sechs Prozent in Deutschland: Jochen Prezewowsky wird in Sayda Rekord-Blutspender

Jochen Prezewowsky aus Sayda spendete zum 100. Mal Blut. Seine Spenden sind wertvoll, denn er besitzt eine seltene Blutgruppe. Doch damit hat er eine besondere Herausforderung für sich.

„Es tut nicht weh und dauert nicht lange“, sagt Jochen Prezewowsky. Der 70-Jährige muss es wissen, denn es ist seine 100. Blutspende. In nicht einmal drei Minuten hat er 500 Milliliter Blut gespendet. „Bei mir läuft es schnell, wenn der linke Arm zur Spende genommen wird. Beim rechten dauert es dann ein wenig länger“, schmunzelt der...