Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über 25 Jahre und die 100. Blutspende: Jochen Prezewowsky.
Über 25 Jahre und die 100. Blutspende: Jochen Prezewowsky. Bild: Mathias Herrmann
Über 25 Jahre und die 100. Blutspende: Jochen Prezewowsky.
Über 25 Jahre und die 100. Blutspende: Jochen Prezewowsky. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Einer von nur sechs Prozent in Deutschland: Jochen Prezewowsky wird in Sayda Rekord-Blutspender
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jochen Prezewowsky aus Sayda spendete zum 100. Mal Blut. Seine Spenden sind wertvoll, denn er besitzt eine seltene Blutgruppe. Doch damit hat er eine besondere Herausforderung für sich.

„Es tut nicht weh und dauert nicht lange“, sagt Jochen Prezewowsky. Der 70-Jährige muss es wissen, denn es ist seine 100. Blutspende. In nicht einmal drei Minuten hat er 500 Milliliter Blut gespendet. „Bei mir läuft es schnell, wenn der linke Arm zur Spende genommen wird. Beim rechten dauert es dann ein wenig länger“, schmunzelt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
3 min.
Bürgermeister im Erzgebirge krempelt den Ärmel hoch – zum 100. Mal beim Blutspenden
Schönheides Bürgermeister Thomas Lang hat zum 100. Mal Blut gespendet. Rettungssanitäter Kay Gehrcken bereitete ihn dafür vor.
Schönheides Bürgermeister Thomas Lang geht regelmäßig Blut spenden. Jetzt hatte er dabei ein Jubiläum. Wie er damit andere im Erzgebirge motiviert.
Heike Mann
17:35 Uhr
3 min.
Leipzig schafft mit Sieg gegen Stuttgart einen Startrekord
Yan Diomande (l-r), Castello Lukeba, Assan Ouédraogo und Romulo jubeln nach dem 1:0.
Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen gegen Stuttgart geht Leipzig wieder als Sieger vom Platz. Coach Werner schafft mit RB dadurch einen Bestwert.
Frank Kastner, dpa
17:36 Uhr
4 min.
Nächster Dämpfer: Eintracht spielt 1:1 in Heidenheim
Die Heidenheimer Defensive um Tim Siersleben hatte viel zu tun.
Lange sieht es für die Eintracht nach einem bitteren Nachmittag in Heidenheim aus. Das 1:1 nach Rückstand dürfte kaum jemanden aufmuntern, denn Senkrechtstarter Can Uzun verletzt sich früh.
Maximilian Wendl, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17.09.2025
4 min.
Geht Blut ins Ausland? Acht Fakten über die Blutspende im Erzgebirge, die Sie noch nicht kennen
Schwester Katy Koch punktiert eine Vene im Arm von Anna Gyra (18), die am Montag in Marienberg Blut spendete.
Knapp 20.000 Blutspenden konnte das Deutsche Rote Kreuz im vergangenen Jahr im Erzgebirgskreis entgegennehmen. Was passiert damit? Bleiben sie in der Region?
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel