Einigung im Streit um Forschungs-Campus in Freiberg: Helmholtz-Institut und UVR-FIA reichen sich die Hände

Es war ein Konflikt, bei dem es um die Existenz eines Unternehmens ging: Das Forschungsinstitut HIF wollte sich weiter entwickeln, dafür hätte die Firma weichen müssen. Eine Mediation fand die Lösung.

Der Freiberger Stadtrat will in seiner Sitzung am Donnerstag die Aufhebung von bisherigen Beschlüssen betreffend der Liegenschaft Chemnitzer Straße 40 beraten und beschließen. Was sich etwas trocken in der Tagesordnung liest, ist ein Vorgang von einigem wirtschaftlichen Gewicht. Unter der angegebenen Adresse haben das Helmholtz-Institut...