MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Kommentar zur Standortdebatte zwischen Forschungseinrichtung und Unternehmen in Freiberg: Jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten

Bleiben gemeinsam am Standort: Das Helmholtz-Institut Freiberg und das Unternehmen UVR-FIA.
Bleiben gemeinsam am Standort: Das Helmholtz-Institut Freiberg und das Unternehmen UVR-FIA. Bild: Wieland Josch
Bleiben gemeinsam am Standort: Das Helmholtz-Institut Freiberg und das Unternehmen UVR-FIA.
Bleiben gemeinsam am Standort: Das Helmholtz-Institut Freiberg und das Unternehmen UVR-FIA. Bild: Wieland Josch
Meinung
Freiberg
Kommentar zur Standortdebatte zwischen Forschungseinrichtung und Unternehmen in Freiberg: Jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn man guten Willens ist, dann hilft es, miteinander zu reden. Dass die Mediation zwischen zwei Parteien erfolgreich war, ist ein ermutigendes Zeichen, findet Redakteur Wieland Josch.

Das ist eine in vielfacher Hinsicht gute Nachricht: Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Helmholtz-Institut Freiberg und dem Unternehmen UVR-FIA über die künftige Nutzung des Areals an der Chemnitzer Straße sind beigelegt. Die Mediation unter der Leitung von Georg Unland dauerte zwar länger als gedacht, war aber erfolgreich. Beide Seiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
17:00 Uhr
4 min.
Einigung im Streit um Forschungs-Campus in Freiberg: Helmholtz-Institut und UVR-FIA reichen sich die Hände
Das Technikum der UVR-FIA in Freiberg bietet dem Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten.
Es war ein Konflikt, bei dem es um die Existenz eines Unternehmens ging: Das Forschungsinstitut HIF wollte sich weiter entwickeln, dafür hätte die Firma weichen müssen. Eine Mediation fand die Lösung.
Wieland Josch
Von Wieland Josch
2 min.
24.01.2026
2 min.
Kommentar zu den Plänen für die Winkler-Schulen: Freibergs mutiger Plan
Meinung
Redakteur
Schulleiter Jens Gernegroß im neuen Biologie-Kabinett der Winkler-Oberschule in Freiberg.
Die Winkler-Schulen in Freiberg sollen mehr als nur modernisiert werden. Die Pläne für ein Stadtteilprojekt haben Potenzial, findet „Freie Presse“-Reporter Wieland Josch.
Wieland Josch
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
Mehr Artikel