Freiberger Stadtrat zu Einigung am Forschungs-Campus: Misstöne bei der Beschlussfassung

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Helmholtz-Institut Freiberg, im Vordergrund das Metallurgietechnikum.
Das Helmholtz-Institut Freiberg, im Vordergrund das Metallurgietechnikum. Bild: Wieland Josch
Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) und HIF-Direktor Jens Gutzmer bei der Einweihung des Metallurgietechnikums im September 2021.
Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) und HIF-Direktor Jens Gutzmer bei der Einweihung des Metallurgietechnikums im September 2021. Bild: Wieland Josch/Archiv
Rechtsanwalt Tobias Scholz ist Mitglied der CDU-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Rechtsanwalt Tobias Scholz ist Mitglied der CDU-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Simone Raatz (SPD) forscht am Helmholtz-Institut Freiberg und trat den Vermutungen von CDU-Mann Scholz entgegen.
Simone Raatz (SPD) forscht am Helmholtz-Institut Freiberg und trat den Vermutungen von CDU-Mann Scholz entgegen. Bild: Sylvio Dittrich/Archiv
Jana Pinka, hier in einer Kreistagssitzung, sitzt für Freiberg für alle im Freiberger Stadtrat.
Jana Pinka, hier in einer Kreistagssitzung, sitzt für Freiberg für alle im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Das Technikum, in dem das Unternehmen UVR-FIA in Freiberg arbeitet.
Das Technikum, in dem das Unternehmen UVR-FIA in Freiberg arbeitet. Bild: Wieland Josch
Das Helmholtz-Institut Freiberg, im Vordergrund das Metallurgietechnikum.
Das Helmholtz-Institut Freiberg, im Vordergrund das Metallurgietechnikum. Bild: Wieland Josch
Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) und HIF-Direktor Jens Gutzmer bei der Einweihung des Metallurgietechnikums im September 2021.
Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) und HIF-Direktor Jens Gutzmer bei der Einweihung des Metallurgietechnikums im September 2021. Bild: Wieland Josch/Archiv
Rechtsanwalt Tobias Scholz ist Mitglied der CDU-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Rechtsanwalt Tobias Scholz ist Mitglied der CDU-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Simone Raatz (SPD) forscht am Helmholtz-Institut Freiberg und trat den Vermutungen von CDU-Mann Scholz entgegen.
Simone Raatz (SPD) forscht am Helmholtz-Institut Freiberg und trat den Vermutungen von CDU-Mann Scholz entgegen. Bild: Sylvio Dittrich/Archiv
Jana Pinka, hier in einer Kreistagssitzung, sitzt für Freiberg für alle im Freiberger Stadtrat.
Jana Pinka, hier in einer Kreistagssitzung, sitzt für Freiberg für alle im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Das Technikum, in dem das Unternehmen UVR-FIA in Freiberg arbeitet.
Das Technikum, in dem das Unternehmen UVR-FIA in Freiberg arbeitet. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Freiberger Stadtrat zu Einigung am Forschungs-Campus: Misstöne bei der Beschlussfassung
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Stützpfeiler für Forschung und Technik bleiben Freiberg erhalten: Die UVR-FIA und das Helmholtz-Institut. Alte Ratsbeschlüsse mussten revidiert werden. Dabei gab es eine Meinungsverschiedenheit.

In einem Punkt waren sich die Freiberger Stadträte bei ihrer Sitzung am Donnerstag einig: Dass sich das Helmholtz-Institut Freiberg (HIF) und das Unternehmen für Verfahrenstechnik UVR-FIA zu einer gemeinsamen Nutzung des Geländes an der Chemnitzer Straße während einer Mediation geeinigt haben (Die „Freie Presse“ berichtete darüber), sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
Von Wieland Josch
2 min.
17:30 Uhr
2 min.
Kommentar zur Standortdebatte zwischen Forschungseinrichtung und Unternehmen in Freiberg: Jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten
Meinung
Redakteur
Bleiben gemeinsam am Standort: Das Helmholtz-Institut Freiberg und das Unternehmen UVR-FIA.
Wenn man guten Willens ist, dann hilft es, miteinander zu reden. Dass die Mediation zwischen zwei Parteien erfolgreich war, ist ein ermutigendes Zeichen, findet Redakteur Wieland Josch.
Wieland Josch
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
04.02.2026
4 min.
Einigung im Streit um Forschungs-Campus in Freiberg: Helmholtz-Institut und UVR-FIA reichen sich die Hände
Das Technikum der UVR-FIA in Freiberg bietet dem Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten.
Es war ein Konflikt, bei dem es um die Existenz eines Unternehmens ging: Das Forschungsinstitut HIF wollte sich weiter entwickeln, dafür hätte die Firma weichen müssen. Eine Mediation fand die Lösung.
Wieland Josch
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel