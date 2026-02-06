Freiberger Stadtrat zu Einigung am Forschungs-Campus: Misstöne bei der Beschlussfassung

Freiberg
Zwei Stützpfeiler für Forschung und Technik bleiben Freiberg erhalten: Die UVR-FIA und das Helmholtz-Institut. Alte Ratsbeschlüsse mussten revidiert werden. Dabei gab es eine Meinungsverschiedenheit.
In einem Punkt waren sich die Freiberger Stadträte bei ihrer Sitzung am Donnerstag einig: Dass sich das Helmholtz-Institut Freiberg (HIF) und das Unternehmen für Verfahrenstechnik UVR-FIA zu einer gemeinsamen Nutzung des Geländes an der Chemnitzer Straße während einer Mediation geeinigt haben (Die „Freie Presse“ berichtete darüber), sei...
