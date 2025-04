„Er ist meine Jugendliebe“: So bereiten sich Vanessa und Max aus Halsbrücke auf die Geburt ihres Wunschkindes vor

Viele werdende Eltern kommen zur Kreißsaal-Führung am Kreiskrankenhaus in Freiberg. 588 Geburten gab es im Vorjahr – Tendenz steigend. Was sind die Trends?

Mittendrin unter den vielen Gästen zum Tag der offenen Tür im Kreißsaal des Krankenhauses Freiberg waren Vanessa und Max Weiß aus Halsbrücke. Sie erwarten im September ihr erstes Kind - ein Wunschkind. Mittendrin unter den vielen Gästen zum Tag der offenen Tür im Kreißsaal des Krankenhauses Freiberg waren Vanessa und Max Weiß aus Halsbrücke. Sie erwarten im September ihr erstes Kind - ein Wunschkind.