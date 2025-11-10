Erzgebirger starten vorfristig in die 37. Karnevalsaison

Zwei Tage vor dem üblichen Termin haben die Burkersdorfer mit einem Frühschoppen den Start der fünften Jahreszeit gefeiert. Nun sind die Narren aus Frauenstein zeitweilig Regenten im Osterzgebirge.

Mit der symbolischen Übergabe des Generalschlüssels durch Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel an Präsidentin Madeleine Skurras wurde ein Programmpunkt der närrischen Amtshandlung beim traditionellen Frühschoppen vollzogen. Ging die Schlüsselübergabe noch spielend leicht von Hand zu Hand, so hieß es für das Stadtoberhaupt beim...