Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgermeister Reiner Hentschel schlägt das Fassbier an, unterstützt von Robert Jost.
Bürgermeister Reiner Hentschel schlägt das Fassbier an, unterstützt von Robert Jost. Bild: Christof Heyden
Bürgermeister Reiner Hentschel schlägt das Fassbier an, unterstützt von Robert Jost.
Bürgermeister Reiner Hentschel schlägt das Fassbier an, unterstützt von Robert Jost. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Erzgebirger starten vorfristig in die 37. Karnevalsaison
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Tage vor dem üblichen Termin haben die Burkersdorfer mit einem Frühschoppen den Start der fünften Jahreszeit gefeiert. Nun sind die Narren aus Frauenstein zeitweilig Regenten im Osterzgebirge.

Mit der symbolischen Übergabe des Generalschlüssels durch Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel an Präsidentin Madeleine Skurras wurde ein Programmpunkt der närrischen Amtshandlung beim traditionellen Frühschoppen vollzogen. Ging die Schlüsselübergabe noch spielend leicht von Hand zu Hand, so hieß es für das Stadtoberhaupt beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
09.11.2025
2 min.
Burkersdorfer starten in bewährter Manier vorfristig in die Fünfte Saison
 10 Bilder
Mit einem zünftigen bis in die Nachmittagsstunden währenden Frühschoppen haben die Narren des Frauensteiner Ortsteils den Faschingsauftakt gefeiert.
Christof Heyden
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
11:00 Uhr
4 min.
Faschingshochburg im Erzgebirge feiert Jubiläum
Sigrid Schreiter, Yves Langhammer, Günter Köhler und Bernd Schlegel haben den Bärensteiner Karneval über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen geprägt.
Die Stunden sind gezählt: Am 11. November starten die Narren in die fünfte Jahreszeit. In Bärenstein wird eine Jubiläumsausgabe gefeiert. Gilt es doch, sieben Jahrzehnte Karneval zu feiern.
Christof Heyden
Mehr Artikel