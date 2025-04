Erzwäsche Halsbrücke: Wie der Siedlerverein auch Jüngere für sich gewinnt

In der Erzwäsche Halsbrücke haben am Samstag 15 Helfer den Winterdreck beseitigt. Vereinschef Rico Freytag freut sich auch über junge Mitstreiter. Ein spannendes Projekt für die Jugend steht bevor.

In und um die Erzwäsche Halsbrücke ist am Sonnabend gewerkelt worden. 15 Helfer und Helferinnen hatten sich ab 9 Uhr in dem Domizil des Siedlervereins an der Krummenhennersdorfer Straße 2a eingefunden, „um dem Winterdreck zu Leibe zu rücken“, wie Vereinschef Rico Freytag sagte. An dem Frühjahrsputz beteiligten sich auch einige jüngere...