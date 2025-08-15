Fahrrad-Zickzack: Von Würfelglück und brennenden Waden: Freiberg sucht den Bergkönig

Freiberg
Am Samstag, 15 Uhr, fällt der Startschuss für das diesjährige Fahrradzickzack. Mehr als 100 Anmeldungen gibt es schon. Anwohner, Teilnehmer, Zuschauer: Das sollten Sie wissen.
Das Spiel: Beim Freiberger Fahrradzickzack geht es darum, innerhalb des dreistündigen Wettbewerbes so viele Pneuros (Punkte) wie möglich einzusammeln. Es gibt zwölf Stationen, verteilt im ganzen Stadtgebiet. Die gewürfelte Augenzahl gibt die Station vor, die man anfahren muss, um per Stempel ins Fahrtenbuch Pneuros einzusammeln. Start ist am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.