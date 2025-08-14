Familie aus Rotterdam besucht Neuhausen seit 20 Jahren – im Erzgebirge machte Tochter ihre ersten Schritte

Neuhausen im Erzgebirge ist für Familie Hoogland aus den Niederlanden zur zweiten Heimat geworden. Seit 20 Jahren kommen die Holländer in die Region – und entdecken immer wieder neue Ecken.

Zweite Heimat Neuhausen: „Heute Abend sind wir nochmal eine Runde durch euer wunderschönes Neuhausen spaziert. Seit etwa 20 Jahren kommen wir nun schon hierher – und jedes Mal genießen wir es in vollen Zügen." Mit diesen Worten haben sich Rico und Petra Hoogland aus Südholland unlängst auf Facebook von ihrem Lieblingsort im Erzgebirge...