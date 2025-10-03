Familientreffen mit Kettensäge: Symposium in Blockhausen schon zum Auftakt Besuchermagnet

Freiberg
Zum traditionellen Herbstsymposium der Kettensägen-Künstler wird bis Sonntag Holz und Metall kombiniert. Für die Besucher gibt es allerhand Angebote.
Zum Auftakt des dreitägigen Kettensägen-Symposiums erlebte das Walderholungszentrum Blockhausen in Dorfchemnitz am Freitag bereits einen Besucheransturm. Das Thema des Familientreffens der Kettensägen-Künstler ist diesmal „Holz und Stahl“. Dahinter verbirgt sich die Vorgabe, gebrauchte Motorsägenschwerter in die Holzkunstwerke zu...
