Familientreffen mit Kettensäge: Symposium in Blockhausen schon zum Auftakt Besuchermagnet

Zum traditionellen Herbstsymposium der Kettensägen-Künstler wird bis Sonntag Holz und Metall kombiniert. Für die Besucher gibt es allerhand Angebote.

Zum Auftakt des dreitägigen Kettensägen-Symposiums erlebte das Walderholungszentrum Blockhausen in Dorfchemnitz am Freitag bereits einen Besucheransturm. Das Thema des Familientreffens der Kettensägen-Künstler ist diesmal „Holz und Stahl“. Dahinter verbirgt sich die Vorgabe, gebrauchte Motorsägenschwerter in die Holzkunstwerke zu... Zum Auftakt des dreitägigen Kettensägen-Symposiums erlebte das Walderholungszentrum Blockhausen in Dorfchemnitz am Freitag bereits einen Besucheransturm. Das Thema des Familientreffens der Kettensägen-Künstler ist diesmal „Holz und Stahl“. Dahinter verbirgt sich die Vorgabe, gebrauchte Motorsägenschwerter in die Holzkunstwerke zu...