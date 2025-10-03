Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Tim Fischer
Bild: Tim Fischer
 5 Bilder
Freiberg
Familientreffen mit Kettensäge: Symposium in Blockhausen schon zum Auftakt Besuchermagnet
Von Tim Fischer
Zum traditionellen Herbstsymposium der Kettensägen-Künstler wird bis Sonntag Holz und Metall kombiniert. Für die Besucher gibt es allerhand Angebote.

Zum Auftakt des dreitägigen Kettensägen-Symposiums erlebte das Walderholungszentrum Blockhausen in Dorfchemnitz am Freitag bereits einen Besucheransturm. Das Thema des Familientreffens der Kettensägen-Künstler ist diesmal „Holz und Stahl“. Dahinter verbirgt sich die Vorgabe, gebrauchte Motorsägenschwerter in die Holzkunstwerke zu...
