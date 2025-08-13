Fest der Superlative in Neuhausen: Auch Nussknackerköniginnen kommen

Vielen reicht ein Anlass zum Feiern. Am Wochenende gibt es für Familie Löschner drei gute Gründe. Das hängt mit dem Nussknackermuseum zusammen und mit einer wichtigen Repräsentantin des Erzgebirges.

Aufgeregt ist er schon ein bisschen. Auch wenn das Uwe Löschner, der Chef des Nussknackermuseums in Neuhausen, sonst nicht ist. Aber am Wochenende steht ein besonderes Fest an. „Eine Hausnummer für die Familie“, wie der 54-Jährige sagt. Am 16. und 17. August wird nicht nur auf 25 Jahre technisches Museum „Alte Stuhlfabrik“... Aufgeregt ist er schon ein bisschen. Auch wenn das Uwe Löschner, der Chef des Nussknackermuseums in Neuhausen, sonst nicht ist. Aber am Wochenende steht ein besonderes Fest an. „Eine Hausnummer für die Familie“, wie der 54-Jährige sagt. Am 16. und 17. August wird nicht nur auf 25 Jahre technisches Museum „Alte Stuhlfabrik“...