Flohmarkt für Kindersachen in Halsbrücke: Fast wie ein kleines Kaufhaus

Elf Aussteller boten beim Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug am Sonntag in der Erzwäsche Halsbrücke ihre Waren feil.

Regen Zuspruchs hat sich der Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug am Sonntag in der Erzwäsche Halsbrücke erfreut. Elf Aussteller nahmen teil – der Markt wirkt inzwischen fast wie ein kleines Kaufhaus. Die Organisatoren betonen den Nachhaltigkeitsgedanken: Dinge sollen weitergegeben statt weggeworfen werden. Der erste Flohmarkt in der...