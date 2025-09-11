Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fotografenmeisterin Nicole Weber ist seit 25 Jahren Meisterin ihres Faches in Freiberg.
Fotografenmeisterin Nicole Weber ist seit 25 Jahren Meisterin ihres Faches in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Fotos für die Ewigkeit: Die Freibergerin Nicole Weber feiert 25 Jahre als Fotografin
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicole Weber ist in Freiberg bekannt. Schon das Geschäft ihres Vaters war eine Institution. Vor 25 Jahren wurde sie jüngste Meisterin Sachsen und erhielt jetzt den silbernen Meisterbrief.

„Ich feiere Silberhochzeit mit meinem Beruf“, sagt Nicole Weber. Seit 1993 arbeitet sie als Fotografin. Gelernt hat sie den Beruf in Gera zusammen mit ihrem Zwillingsbruder. „Mein Vater hat uns einfach in Gera in der Fotografenschule angemeldet.“
