Nicole Weber: Wie die Fotografin in Freiberg 25 Jahre Meisterin ihres Fachs wurde

Fotografin Nicole Weber ist in Freiberg bekannt. Schon das Geschäft ihres Vaters war eine Institution. Vor 25 Jahren wurde sie jüngste Meisterin Sachsen und erhielt jetzt den Silbernen Meisterbrief.

„Ich feiere Silberhochzeit mit meinem Beruf", sagt Nicole Weber. Seit 1993 arbeitet sie als Fotografin. Gelernt hat sie den Umgang mit der Fototechnik und wie man Motive richtig in Szene setzt in Gera zusammen mit ihrem Zwillingsbruder. „Mein Vater hat uns einfach in Gera in der Fotografenschule angemeldet." So sind sie drei Jahre...