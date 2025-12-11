MENÜ
Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und Linken-Politiker Bodo Ramelow im Jahr 2024.
Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und Linken-Politiker Bodo Ramelow im Jahr 2024. Bild: Susanne Schleyer
Freiberg
Freiberg: Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk stellen ihr neues Buch vor
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
„Die neue Mauer“ heißt das Gemeinschaftswerk, das die beiden am 5. Februar in der Alten Mensa vorstellen. Die Nachfrage ist groß, der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt.

Im Rahmen der Reihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ stellen Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk am 5. Februar, 19 Uhr in der Alten Mensa in Freiberg ihr neues Buch „Die neue Mauer“ vor.
