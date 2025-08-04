Freiberg entfernt bei Arbeiten am Meißner Ring Radschutzstreifen – Das stößt auf geteiltes Echo

Freiberg
Die Stadt Freiberg streicht bei den Bauarbeiten den Fahrradschutzstreifen auf dem Meißner Ring – aus Gründen der Verkehrssicherheit und Rechtslage. Die Entscheidung wird kontrovers diskutiert.
Der Meißner Ring in Freiberg ist am Montag zur Baustelle geworden – und für Radfahrende ändert sich dort einiges: Die Stadt entfernt die teils verblassten Fahrradschutzstreifen ersatzlos.
