Freiberg entfernt bei Arbeiten am Meißner Ring Radschutzstreifen – Das stößt auf geteiltes Echo

Die Stadt Freiberg streicht bei den Bauarbeiten den Fahrradschutzstreifen auf dem Meißner Ring – aus Gründen der Verkehrssicherheit und Rechtslage. Die Entscheidung wird kontrovers diskutiert.

Der Meißner Ring in Freiberg ist am Montag zur Baustelle geworden – und für Radfahrende ändert sich dort einiges: Die Stadt entfernt die teils verblassten Fahrradschutzstreifen ersatzlos.