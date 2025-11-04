Freiberg: „Freie Presse“-Shop schließt am Mittwoch eher

Der „Freie Presse“-Shop in Freiberg schließt am Mittwoch bereits 11.15 Uhr. Die Hotline ist geschaltet.

Der „Freie Presse“-Shop am Obermarkt in Freiberg ist am Mittwoch wegen einer Betriebsversammlung nur bis 11.15 Uhr geöffnet. Die Telefon-Hotline ist wie gewohnt von 7 bis 16 Uhr erreichbar, es muss aber mit einem größeren Aufkommen gerechnet werden. „Ab Donnerstag sind wir in gewohnter Weise wieder für unsere Kunden da“, sagt Geschäftsstellenleiterin Anett Hofmann. Im Shop können Kundinnen und Kunden ein Zeitungsabonnement abschließen, Fragen rund um ihr Abo klären, sich zum Digitalabo beraten lassen oder auch Bücher und Tickets kaufen. Karten gibt es beispielsweise noch für Ross Antony und Paul Reeves, die am 7. Dezember um 19.30 Uhr im Tivoli zu Gast sind. (cor)